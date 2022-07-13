Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Devrek ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Ekiplerce araç ve içerisinde bulunan 2 şahıs üzerinde yapılan aramada; 16,24 gram metamfetamin, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet ekmek bıçağı, 10 adet uyuşturucu madde içmek için kullanılan malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs, ifadelerinin alınmasını müteakip serbest bırakıldı.