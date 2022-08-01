İhlas Haber Ajansı

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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Zonguldak’ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Zonguldak'ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Devrek ilçesinde üç şahsın ikametlerinde, bağ ve bahçelerinde adli makamlardan alınan arama kararının ardından 75 gram kenevir tohumu, 55 gram kubar esrar ve 4 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.


Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda 3 şüpheli şahıs, ifadelerinin alınmasını müteakip serbest bırakıldı.

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