Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Zonguldak’ta jandarma ekiplerince yapılan operasyonlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Zonguldak'ta jandarma ekiplerince yapılan operasyonlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Uyuşturucu ile Mücadele doğrultusunda, Kozlu, Çaycuma, Devrek ve Alaplı ilçeleri mülki sınırları içerisinde 4 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 82 kök kenevir, 264 gram kubar esrar, 6 gram metamfetamin, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda 2 şüpheli ifadesi alınarak serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen bir şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.