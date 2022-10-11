Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Zonguldak’ta jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Zonguldak'ta jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Çaycuma ilçesinde durdurulan araçtan bulunan 2 kişinin üzerinde yapılan aramada 15 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda gözaltına alınan iki şüpheli, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.