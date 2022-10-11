Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Zonguldak'ta jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Çaycuma ilçesinde durdurulan araçtan bulunan 2 kişinin üzerinde yapılan aramada 15 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda gözaltına alınan iki şüpheli, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.