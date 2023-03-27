Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Zonguldak'ta jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüphelinin aracında ve üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kozlu ilçesinde alınan arama kararına istinaden 3 şüphelinin aracında, üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 10 gram bonzai, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ile 3 adet cep telefonu ele geçirildi. Jandarma karakolunda ifadeleri alınan şüpheliler serbest bırakıldı.