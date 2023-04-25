Jandarmadan yasadışı bahis denetimi

Zonguldak'ta jandarma ekiplerince düzenlenen yasadışı bahis uygulamasında belirli suçlardan aranan 5 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca, 55 ekip ve 169 personelin katılımıyla “Yasa Dışı Bahis”, “Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri” uygulaması düzenlendi. Uygulamalarda; 2 bin 805 şahıs sorgulandı. 223 umuma açık işyeri kontrol edildi. Sorgulamalar sonucunda; dolandırıcılık, basit yaralama ve tehdit suçlarından aranan 3, yoklama kaçağı olarak aranan 2 şahıs olmak üzere toplam 5 şahıs hakkında işlem yapıldı.