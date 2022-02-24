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Jandarmadan Yerli ve Milli Radarla hız tespiti denetimi

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri Yerli ve Milli olarak üretilen Medar Mobil Hız Tespit Sistemi (MTS) denetimi yapıldı.


Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri hız ihlali yapan tüm araçların cinslerini, hangi şeritte hız yaptıklarını, hız yapılan yerin koordinatını, fotoğraf ve video kaydıyla tespit edilebilen ayrıca her türlü hava şartlarında araçta ve seyyar olarak kullanılabilen Yerli ve Milli olarak üretilen Medar Mobil Hız Tespit Sistemi (MTS), kullanılmaya başlandı. Ekipler meydana gelebilecek trafik kazalarını önlemek gece gündüz, her türlü hava şartlarında Yerli ve Milli Radarla Hız Tespit Sistemi kullanılmaya başladı. Yerli ve Milli olarak üretilen Medar Mobil Hız Tespit Sistemi (MTS) denetimlerine devam edeceğini öğrenildi.

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