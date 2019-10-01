İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Jandarmadan yürek ısıtan davranış

Zonguldak’ta jandarma ekipleri yaşlıları ziyaret edip çeşitli hediyeler takdim etti.

Zonguldak'ta jandarma ekipleri yaşlıları ziyaret edip çeşitli hediyeler takdim etti. Jandarmayı karşılarında gören yaşlılar sevinç yaşadı.


Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca görevlendirilen jandarma personeli 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla yaşlıları ziyaret etti. İl merkezi başta olmak üzere Alaplı, Çaycuma ve Kilimli ilçelerinde ikamet eden yaşlıları ziyaret eden jandarma personeli, yaşlıların ilgisiyle karşılaştı. Duygu dolu anların da yaşandığı ziyaretlerde yaşlılara çeşitli hediyeler verilerek Yaşlılar Günü kutlandı. Jandarma personelini karşılarında gören yaşlılar, "Askerimizden Allah razı olsun. Sağolun Varolun. Bizleri düşünüp kapımıza kadar geldiniz. Jandarmadan Allah razı olsun. Halimizi hatırımızı sordunuz. İyi ki varsınız" diye tebessüm ettiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.