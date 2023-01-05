Jandarmanın aradığı şüphelilerin üzerinden uyuşturucu çıktı

Zonguldak'ta jandarma ekiplerinin aradığı bir araç ve şüphelilerin üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Devrek ilçesinde bir araçta ve araç içerisinde bulunan 4 şüphelinin üzerinde ve eşyalarında yapılan arama neticesinde, 2 gram metamfetamin, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda şüpheli şahıslar ifadeleri alınarak serbest bırakıldı.