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Jandarmanın arama yaptığı araçtan uyuşturucu çıktı

Zonguldak’ta jandarma ekipleri durdurdukları bir araçta yapılan aramada uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirdi.

Zonguldak'ta jandarma ekipleri durdurdukları bir araçta yapılan aramada uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirdi.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda; Devrek İlçesi Gürbüzler köyü mevkiinde durdurulan bir araçta bulunan R.A. ve N.A. isimli şahıslar üzerinde yapılan aramada, (4) Adet Sentetik Hap ile (1) Gr Bonzai uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheliler hakkında Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda adli soruşturma başlatıldı.

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