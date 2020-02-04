Jandarmanın denetimlerinde aranan 42 kişi yakalandı

Uygulamada aranan 42 kişi yakalandı.

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Türkiye genelinde 81 ilde eş zamanlı olarak genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla denetim düzenlendi. Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 07.00-21.00 saatleri arasında 5 aşamalı olarak yapılan denetimlere 65 jandarma devriyesi ve 245 personel katıldı. Denetimlerde 7 bin 717 şahıs sorgulanırken, hakkında arama ve yakalama kaydı bulunan 41 şahıs ve 1 kayıp şahıs olmak üzere toplam 42 kişi yakalandı. Uygulamalarda 6 av tüfeği ele geçirilirken, 3 şahsa toplam 3 bin 464 TL idari yaptırım uygulandı. Toplam 2 bin 806 araç kontrol edilerek, 35 araca 11 bin 455 TL idari yaptırım uygulandı. Hakkında yakalama kaydı bulunan 12 araç da yakalandı. 740 servis aracı denetlenerek, 32 servis aracına 6 bin 350 TL tutarında ceza işlemi uygulandığı öğrenildi.