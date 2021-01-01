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Jandarmanın durdurduğu araçtan esrar çıktı

Zonguldak’ta jandarma ekiplerince durdurulan araçtan esrar maddesi ele geçirildi.

Zonguldak'ta jandarma ekiplerince durdurulan araçtan esrar maddesi ele geçirildi.


Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; E.K.(29) ve D.B.(30) isimli şahısların uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi üzerine ekipler harekete geçti.


Yılbaşı tedbirleri kapsamında Merkeze bağlı Çağlı Köyü Ulutan Barajı Mevki'inde E.K. (29) ve D.B. (30) isimli şahıslara ait araçta adli makamlardan alınan karara istinaden yapılan aramada 10 gram esrar maddesi ele geçirildi.


Olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

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