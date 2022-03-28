İhlas Haber Ajansı

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Jandarmanın durdurduğu araçtan uyuşturucu çıktı

Zonguldak’ta jandarma ekiplerince durdurularak aranan bir araçtan uyuşturucu madde çıktı.

Zonguldak'ta jandarma ekiplerince durdurularak aranan bir araçtan uyuşturucu madde çıktı.


Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Devrek ilçesinde yol kontrol faaliyeti esnasında bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramada, 45 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.


İfadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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