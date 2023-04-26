Jandarmanın durdurduğu şüphelilerden uyuşturucu çıktı

Zonguldak'ta jandarma ekiplerinin durdurduğu 4 şüphelinin üzerinden uyuşturucu madde çıktı.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kdz.Ereğli ilçesinde önleyici kolluk devriyesi esnasında bir araçta ve araçta bulunan 4 şüphelinin üzerinde yapılan aramada 5.36 gram metamfetamin, bir adet hassas terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları istikâmetinde 4 şüpheli, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.