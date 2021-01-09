İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Jandarmanın durdurduğu sürücüden uyuşturucu çıktı

Zonguldak’ta jandarma ekiplerinin durdurduğu sürücü üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Zonguldak'ta jandarma ekiplerinin durdurduğu sürücü üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.


Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde Beycuma Beldesinde E.Ö. (44) isimli şahsın uyuşturucu madde bulundurduğu ve kullandığı tespit edildi. E.Ö. isimli şahıs motosikleti ile seyir halinde iken durduruldu. Adli makamlardan alınan arama kararı ile şahsın üzerinde yapılan aramada kullanıma hazır vaziyette kubar esrar maddesi olduğu değerlendirilen madde yakalandı. Ekipler olayla ilgili adli işlem başlattı. Ayrıca sürücüye Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma suçundan adli işlem, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282. maddesi gereği sokağa çıkma kısıtlaması ihlali ve Maske takma kuralı ihlalinden idari yaptırım uygulandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.