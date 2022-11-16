Jandarmanın hassas burnu 'Şila'

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı bomba arama köpeği Şila, suç unsurları ve suçluların ortaya çıkartılmasında etkin rol oynuyor. Bugüne kadar önemli görevlerde rol alan Şila, jandarma ekiplerine destek oluyor.

Jandarma Genel Komutanlığının emniyet ve asayiş hizmetlerine katkı sağlamak amacıyla köpeklerin gelişmiş özellikleri kullanılıyor. İnsana göre 55 kat daha iyi koklama, 5 kat daha iyi görme ve 8 kat daha iyi duyma gibi özelliklere sahip olan köpekler, görevlerde etkin yer alıyor. Bomba arama köpeği Şila, kokuyu ayırt etme duyusunun yüksek olması sebebiyle kara, deniz taşıtı, bina, bavul ve valizlerdeki patlayıcı maddeleri tespit edebiliyor. Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı sorumluluğunda bulunan yerlerde köpekler branş özelliklerine göre her türlü emniyet ve asayiş olaylarının aydınlatılması, suç unsurları ve suçluların ortaya çıkartılmasında jandarma ekiplerine destek vererek aktif olarak çalışıyor. JAKEM Komutanlığı'nda eğitimlerini tamamlayan uzman eğiticilerinin eşliğinde köpekler, yol denetimlerinde de sıkça yer alıyor.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın özel izni ile bomba imha köpeği Şila, senaryo gereği bina ve araçta sırayla arama yaptı. Aracın çevresinde arama yapan hassas burun Şila, eğiticisinin eşliğinde patlayıcı madde olarak değerlendirilen cisimlere pozitif tepki verdi.

Suriye'de bombalı aracı yakaladı

Belçika malinois cinsi Şila 2018 yılında Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'nda 135 göreve katıldı. Bu görevlerde 2 adet patlayıcı madde C4 tespit etti. 2020 yılında Suriye yurt dışı görevine gönderilen Şila, icra ettiği 67 görevde 3 adet bombalı araca pozitif tepki vererek, TNT isimli patlayıcı madde tespit etti. 2020 yılının Eylül ayında Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı emrine atanan Şila, bugüne kadar 47 görev icra etti.

Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığında yaklaşık 5 ay süren kurslara dahil köpeklere bu süreçte itaat, koku tanıtımı, koku çelişkisi, kondisyon parkuru, araç, bina ve açık arazilerde arama ve saldırı eğitimleri veriliyor. Sürecin sonunda yapılan testlerde başarılı olanlar sertifikasyon sonrasında görevlere hazır hale getiriliyor.