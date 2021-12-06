Jandarma'ya 40 litre etil alkol ve anasonla yakalandı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde jandarma ekipleri, ihbar üzerine durdukları bir otomobilde 40 litre etil alkol ve 2 adet 20 mililitrelik anason aroması ele geçirdi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çelışmalar neticesinde A.D. isimli şahsın Kdz.Ereğli ilçesine etil alkol ile anason aroması maddesi getireceği bilgisi alması üzerine operasyon başlattı. Jandarma ekipleri, Alaplı ilçesi Kılçak Köyü yol kontrol noktasında durdurulan bir araçta yapılan arama sonucunda 8 adet 5 litrelik plastik bidon içerisinde olmak üzere toplam 40 litre etil alkol ve 2 adet 20 mililitrelik anason aroması ele geçirdi. Bulunan malzemelere el konulurken, gözaltına alınan A.D., ifadesinin alınmasının ardından Cumhuriyet savcısı talimatı ile serbest bırakıldı.