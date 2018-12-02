Japonya'dan engelliler için istihdam sağlanacak

Zonguldaklı işadamı Murat Ensici, Japonya'da “Elpek bezi ile engeller kaldırılıyor” projesi ile engellilere uluslararası istihdam sağlanacağını ifade etti.

Japonya'da yaşayan Zonguldaklı işadamı Murat Ensici, engellilere ve kadınlara iş imkanı oluşturulması için Japonya'dan verdiği mücadelede yakın süreçte olumlu sonuç almayı ümit ettiğini belirtti.. 15 yıl önce Japonya'da kurduğu şirketi aracılığıyla Türkiye ve Japonya arasında adeta köprü vazifesi kuran Ensici, engelliler için sözde değil icraatla destek olunması gerektiğini vurguladı.

“Elpek Bezi ile Engeller Kaldırılıyor” projesi ile engellilere iş istihdamı oluşturulmasının hedeflendiğini belirten işadamı Ensici, “Engellilerimize ve kadınlarımıza iş imkânı oluşturulması için verdiğim mücadelede çok yakında olumlu bir sonuç almayı ümit ediyorum. Japonya'da 15 yıldır kurmuş olduğum şirketimle Türkiye'nin el dokuması kilimlerini ithal ederek satışını yapmaktayım. Ülkemin ihracatına ve tanıtımına da gecen bu 15 yıl içerisinde elimizden gelen imkânları sonuna kadar kullanmaya çalıştığımıza inanıyorum. Bu arada memleketim olan Zonguldak'ın tanıtımına da katkı sağlamaya çalıştım. Tabi ki bunlar kesinlikle yeterli değil diye düşünüyorum. Memleketime vefa borcumu ödemem gerektiğine inandığım için uygulamayı planladığımız projelerimizin ilkini başlatabilmek için çalışmalarımızı Zonguldak'taki yetkili ve ilgililerimizle titizlikle yürütmekteyiz. Biraz zaman alıyor ancak olsun. Önemli olan kafalardaki soru işaretlerinin kalkması ve birbirimize güvenmemizdir. Gerisi de zaten gelecektir diye düşünüyorum. İlk projemizin adi, ‘Elpek Bezi ile Engeller Kaldırılıyor.' Sürdürülebilir bir proje olması en önemli farkımız olacaktır. Elpek Bezi dokumacılığının bir meslek haline getirmek istiyorum. Hem kültürümüzün yasatılması hem bölgemizin işsizlik sorununun çözümüne katkı sağlaması hem ülkemizin ve memleketimizin ihracat çeşitliliğini artırarak döviz girdisinin sağlanmasına katkı sağlanması hem bölgemizin tanıtımının yapılması ile de turizmin gelişmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Ve en önemlisi de dezavantajlı kesimimizin meslek ve is sahibi olmaları bu projenin hedefleri arasındadır. Engellilerimizin ve engelsizlerimizin birlikte gerçekleştireceğimiz bu proje ile dezavantajlı kesimize sürdürülebilir bir is imkân sağlanarak engellilerimizin düzenli bir gelir elde etmelerini sağlamak hepimizin görevi olduğuna inanıyorum. Elpek Bezinin Japonya'ya ihracatının sürdürülebilir hale getirmek için Japonya'daki AR-GE, tanıtım, pazarlama ve satışı konusundaki çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Japonya'da yasayan bir Zonguldaklı olarak engellilerimizin iş hayatına atılmalarını sağlamak için elimden geleni yapacağım. Bu projemizde desteklerini esirgemeyen Köksal Toptan Bey'e ve eşi Saime Hanım'a da çok teşekkür ederiz” ifadelerine yer verdi.