Japonya'dan gelip öğrencilere origami sanatını öğretti

Zonguldak'ta ilkokul öğrencileri Japon kağıt katlama sanatı olan origamiyi öğrendi. Japonya'dan gelerek sınıfta öğrencilere origamiyi anlatan Haluk Enşici minik öğrencilerle birlikte eğlenceli vakit geçirdi.

Japonya'da ailesiyle birlikte yaşayan 14 yaşındaki Haluk Enşici bir dizi ziyaret ve etkinlik için geldiği Zonguldak'ta beşinci sınıf öğrencileri ile birlikte Japon kağıt katlama sanatı olan Origami etkinliği gerçekleştirdi.

Yanında getirdiği origami kağıtlarını sınıftaki öğrencilere dağıtan Enşici, birlikte katladıkları kağıtlardan kuş figürü elde etti. İlk kez böyle bir etkinliğe katılan minik öğrenciler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Eğlenceli dakikalar geçiren öğrenciler kısa sürede Haluk Enşici ile çeşitli diyaloglar kurarak origami sanatını öğrendi.

5. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Ayda Arslan "Daha öncesinde biraz biliyordum. Kedi ve köpek yapabiliyordum. Bugün değişik bir şey yaptık. Japonya'dan gelen Haluk ağabey ile tanıştık. Çok değişik bir duyguydu, çok heyecanlıydı. Bize o öğretti bu sanatı, güzel bir etkinlik oldu" dedi.

10 yaşındaki Fatih Buğra ise "Haluk ağabey iyiki geldi. Bize kendi el sanatlarını tanıttı. Bizim okulumuzu seçtiler. O yüzden memnunuz. Kağıtları katlarken biraz zorlandık" diye konuştu.

Gazetecilere konuşan Haluk Enşici ise "Japonya'da yaşıyorum. Babam Türk, annem Japon. Türkiye'ye geldim. Origami öğrettim, biraz heyecan vardı. Kuş yaptık biraz zordu. Buradaki etkinlik eğlenceliydi" ifadelerine yer verdi.