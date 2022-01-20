JASAT timleri göz açtırmıyor

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) timleri 2021 yılında halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması için gece gündüz çalışmalarına devam ediyor. JASAT timleri 2021 yılında kasten öldürme, evden, işyerinden hırsızlık, dolandırıcılık, organize suç dahil olmak üzere mala ve şahsa karşı işlenen 134 olayı aydınlatırken 68 şüpheli gözaltına alındı.