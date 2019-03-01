Judocular ay yıldızlı formayla şampiyonluk hedefliyor

2-3 Şubat tarihleri arasında Antalya'da judo Ümitler Nazım Çanca Avrupa kupası yapılacak. Zonguldak'tan Türkiye'yi temsilen milli antrenör Metin Aydoğan, Metin Sönmez yönetiminde sporcular Ali Özdemir ve Bora İpçioğlu katılacak. Şampiyona'da 55 kiloda Ali Özdemir ve +90 kiloda ise Bora İpçioğlu ay yıldızlı forma altında ter dökecek. Zonguldak'lı milli sporcular Ali Özdemir ve Bora İpçioğlu, ay yıldızlı forma altında şampiyonluk hedefliyor.

Milli Juodu antrenörü Metin Sönmez, ''Antrenörümüz Metin Aydoğan'la ve sporcularıızla birlikte çalışmalarımızı tamamladık. İnşallah sporcularımızla birlikte ay yıldızlı forma altında şampiyonluk hedefliyor. Bunu başaracak güçteyiz. İnşallah milli forma altında ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek, bayrağımızı dalgalandıracağız.Bizlere destek veren Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel'e, Judo İl Temsilcisi Kemal Çebi'ye çok teşekkür ediyoruz''dedi.