İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kablo hırsızları yakayı ele verdi

Zonguldak’ta şüphe üzerine durdurulan araçtan çalıntı kablolar çıktı.

Zonguldak'ta şüphe üzerine durdurulan araçtan çalıntı kablolar çıktı.


Edinilen bilgiye göre Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri gece yarısı şüphe üzerine bir araç durdurdu. Durdurulan araçta hırsızlıktan kaydı bulunan ve cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen B.Y., S.U. (22), S.D. (23) ve S.T. (22) isimli şüpheliler gözaltına alındı. Aracın bagajından ise 100 metre çalıntı kablo ele geçirildi. Şüpheliler ve ele geçirilen kablolar Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile jandarma ekiplerine teslim edildi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.