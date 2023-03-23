İhlas Haber Ajansı

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Kablo hırsızlarını jandarma yakaladı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 2 kablo hırsızı yakalandı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 2 kablo hırsızı yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Çaycuma ilçesinde 120 metre uzunluğunda haberleşme ve enerji nakil kablo hırsızlığı meydana geldi. Oluşturulan özel ekip tarafından yapılan titiz bir çalışma neticesinde, 2 şüpheli şahıs tespit edilip eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarıyla adliyeye sevk edilen 2 şüpheli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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