Kablo hırsızlarını jandarma yakaladı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 2 kablo hırsızı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çaycuma ilçesinde 120 metre uzunluğunda haberleşme ve enerji nakil kablo hırsızlığı meydana geldi. Oluşturulan özel ekip tarafından yapılan titiz bir çalışma neticesinde, 2 şüpheli şahıs tespit edilip eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarıyla adliyeye sevk edilen 2 şüpheli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.