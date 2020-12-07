Kabloları çalan hırsızlar 20 köyü internetsiz bıraktı

150 metre kablo çalan hırsızlar 20 köyü internetsiz bıraktı.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Alaplı ilçesine bağlı Çay Köyüne gelen ve Mollabey Köyüne giden 20 köyün İnternet iletişim hattı 150 metrelik kısımda telefon kablolarını keserek çalan kablo hırsızları yüzünden haberleşme ve internet ve uzaktan eğitim için bilgisayar başına oturan pek çok öğrenci, ders işlediği sırada internet erişimi koptu. Bunun üzerine köy civarında yapılan incelemede bölgeye internet erişimi sağlayan kabloların hırsızlar tarafından kesildiği belirlendi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, çalışma başlattı. Pandemi sürecinde özellikle uzaktan eğitim gören öğrenciler için internetin önemli olduğunu ifade eden vatandaşlar yetkililerden yardım istedi.

Köyde yaşanan kablo hırsızlığından dolayı köylerde internet olmadığını belirten Çayköyü muhtarı Ahmet Akgül, “Kablo hırsızları telefon direğini keserek 150 metrelik kabloyu çalmışlar. Köyümüzde haberleşme tamamen durdu. İnternet çalışmadığı için öğrenciler derslere giremiyor. Telekom'a müracaat yaptık. Ellerinde kablo olmadığını söylediler. Alaplı ilçe jandarma ekipleri gelip inceleme başlattılar bu sorunun bir an önce çözülmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz hafta da aynı şekilde Hasanlı köyünde de meydana gelen kablo hırsızlığından dolayı köyde hala internet olmadığı için derse giremediği öğrenildi.