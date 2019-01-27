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Kaçak avcıların vurduğu doğan donmak üzereyken kurtarıldı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde kaçak avcılar tarafından vurularak yaralanan doğan, donmak üzereyken bir vatandaş tarafından kurtarıldı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde kaçak avcılar tarafından vurularak yaralanan doğan, donmak üzereyken bir vatandaş tarafından kurtarıldı.


Alaplı'ya bağlı belediye plaj tesislerinde, iddiaya göre kaçak avcılar tarafından vurulan ve kanadından yaralanan doğan, donmak üzereyken o bölgede yaşayan Ramazan Uysal tarafından bulundu.


Alaplı Veteriner Kliniği'ne götürülen yaralı doğan, ardından Zonguldak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü personeline teslim edildi.


Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürü Sezgin Örmeci, örnek ve duyarlı davranışlarından dolayı Ramazan Uysal'ı tebrik etti.

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