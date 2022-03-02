İhlas Haber Ajansı

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Kaçak kazı yapan 3 kişi polise yakalandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde kaçak kazı yapan üç kişi kullandıkları aletlerle birlikte polis tarafından yakalandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kaçak kazı yapan üç kişi kullandıkları aletlerle birlikte polis tarafından yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Kdz. Ereğli KOM Grup Amirliği tarafından Ereğli ilçesinde tarihi eser bulmak amacıyla izinsiz kazı yapıldığına yönelik ihbar üzerine operasyon başlatıldı. Polisin operasyonu sonucu L.D., B.D. ve B.B. isimli şahıslar izinsiz kazı yaparken kullanmış oldukları ekipmanlarla birlikte suçüstü yakalandı. Yakalanan üç kişi hakkında 2863 Sayılı Kanuna muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

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