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Kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Fındıklı Köyü’nde kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Fındıklı Köyü'nde kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı.


Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kaçak kazı ihbarı üzerine yaptığı operasyon ile H.D.(69), Y.İ.(60) ve D.C.(54) isimli şahısları suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.


Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Fındıklı köyü mülki sınırları içerisinde bulunan ormanlık alanda kaçak kazı yaptıkları sırada 2 adet kürek, 2 adet kazma, 1 adet çekiç, 1 adet tahra ve 1 adet kırıcı demir ile birlikte suçüstü yakalanan H.D., Y.İ. ve D.C. hakkında sokağa çıkma yasağının ihlali, maske takmamak ve sosyal mesafe kurallarına uymamaktan idari işlem yapıldığı öğrenildi. Şahıslar Ereğli Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı ile gözaltına alındığı bildirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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