Kaçak kazı yapan 4 şahıs suçüstü yakalandı

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişiyi jandarma suçüstü yakalandı.
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişiyi jandarma suçüstü yakalandı.
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Devrek ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişiye operasyon düzenlendi. Alanda inceleme yapan jandarma ekipleri, 1 adet pointer, 4 adet bakır alan tarama çubuğu, 2 adet kürek, 2 adet kazma, 1 adet manivela, 1 adet balta, 1 adet adaptör ile birlikte suçüstü yakalandı.
Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 4 şüpheli şahıs ifadesi alınarak serbest bırakıldı.