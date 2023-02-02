İhlas Haber Ajansı

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Kaçak kazı yapanlara jandarmadan suçüstü

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde kaçak kazı yapan şüpheliler suçüstü yakalandı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde kaçak kazı yapan şüpheliler suçüstü yakalandı.


Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Alaplı ilçesinde 5 şüpheli; kaçak kazı yaptığı esnada suçüstü yakalandı. Düzenlenen operasyonda 1 adet jeneratör, 1 adet kaya delme makinesi, 1 adet yılan kamera, 1 adet hidrofor makinesi, 1 adet fener, 2 adet alan arama çubuğu, 6 adet burgu boru ele geçirildi. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları çerçevesinde ifadesi alınan şüpheliler serbest bırakıldı.

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