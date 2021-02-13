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Kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandılar: 4 gözaltı

Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde kaçak kazı ihbarı sonrasında 4 kişi gözaltına alındı.

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde kaçak kazı ihbarı sonrasında 4 kişi gözaltına alındı.


Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Zonguldak'ın Gökçebey ilçesi Namazgah Köyü'nde kaçak kazı operasyonu yapıldı. Alınan bilgi sonrası yapılan operasyonda A. Ç. (47 E), D. G. (48 E), E. A. (55 E) ve E.A. (47 E) isimli şahıslar suçüstü yakalandı. Kaçak kazı yapmak için metal arama detektörüyle birlikte yakalanan şüpheliler gözaltına alındı. Yapılan operasyonda 2 adet kürek, 2 adet kazma ve 1 adet metal arama dedektörüne el konuldu.

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