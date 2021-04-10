Kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandılar

Zonguldak'ta kaçak kazı yaparken jandarma ekiplerine suçüstü yakalanan 6 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 10 bin 524 TL para cezası uygulandı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; Ö.E.(57), O.T.(37), R.Ç.(58), A.A.Z.(45), M.A.A.(39) ve M.K.(40) isimli şahısların kaçak kazı yaptıkları bilgisi üzerine ekipler harekete geçti. Düzenlenen operasyon neticesinde, Çaycuma ilçesi Yukarıgöynük köyünde 6 şüphelinin arazide kaçak kazı yaptıkları sırada 11 adet plastik kova, 7 çift eldiven, 3 adet kürek, 2 adet kazma, 1 adet balyoz, 1 adet balta, 2 adet levye, 3 adet zincir, 2 adet calaskal, 1 adet Hilti, 1 adet çekme halatı, 1 adet el feneri, 1 adet testere, 1 adet çekiç, 5 adet murç, 1 adet matkap ucu, 1 adet merdiven, 1 adet branda, 4 adet çelik kanca ile birlikte suçüstü yakalandı.

Şahıslar hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. Şahıslara pandemi tedbirleri kapsamında; sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden kişi başı 427 TL olmak üzere 2 bin 562 TL., sosyal mesafe kuralını ihlal etmekten kişi başı 427 TL olmak üzere 2 bin 562 TL ve maske kuralını ihlal etmekten kişi başı 900 TL olmak üzere 5 bin 400 TL, şahıslara toplamda 10 bin 524 TL ceza yazılmak üzere tutanak tutuldu.