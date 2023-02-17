İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandılar

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde iki şüpheli kaçak kazı yaptığı sırada jandarma ekiplerince yakalandı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde iki şüpheli kaçak kazı yaptığı sırada jandarma ekiplerince yakalandı.


Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çaycuma ilçesinde düzenlenen operasyonda; 2 şahıs kaçak kazı yaptığı esnada suçüstü yakalandı. Operasyonda 1 adet bakır çubuk, 1 adet kürek, 1 adet kazma, 53 adet madeni para, yüzük ve değerli eşyalar ile birlikte suçüstü yakalandı.


İfadeleri alınan şüpheliler; Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla serbest bırakıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.