Kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandılar

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde iki şüpheli kaçak kazı yaptığı sırada jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çaycuma ilçesinde düzenlenen operasyonda; 2 şahıs kaçak kazı yaptığı esnada suçüstü yakalandı. Operasyonda 1 adet bakır çubuk, 1 adet kürek, 1 adet kazma, 53 adet madeni para, yüzük ve değerli eşyalar ile birlikte suçüstü yakalandı.

İfadeleri alınan şüpheliler; Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla serbest bırakıldı.