Kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandılar

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde iki şüpheli kaçak kazı yaptığı sırada jandarma ekiplerince yakalandı.
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde iki şüpheli kaçak kazı yaptığı sırada jandarma ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çaycuma ilçesinde düzenlenen operasyonda; 2 şahıs kaçak kazı yaptığı esnada suçüstü yakalandı. Operasyonda 1 adet bakır çubuk, 1 adet kürek, 1 adet kazma, 53 adet madeni para, yüzük ve değerli eşyalar ile birlikte suçüstü yakalandı.
İfadeleri alınan şüpheliler; Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla serbest bırakıldı.