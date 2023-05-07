Kaçak kazıda yılan kamerayla yakalandılar

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 5 şüpheli jandarmanın operasyonuyla kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çaycuma ilçesinde yapılan operasyonda; 5 şahıs kaçak kazı yaptığı esnada, 1 adet ip merdiven, 2 adet su çekme motoru, 2 adet kürek, 1 adet elektrikli vinç, 1 adet keser, 1 adet yılan kamera, 1 adet led ışık, 2 adet beton delici ile birlikte suçüstü yakalandı.

Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda şüpheli 5 şahıs, ifadesi alınarak serbest bırakıldı.