İhlas Haber Ajansı

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Kaçak maden ocağında 1 kişinin öldüğü göçükle ilgili 1 şüpheli serbest

Zonguldak’ta kaçak maden ocağında meydana gelen ve 1 kişinin öldüğü göçükle ilgili gözaltına alınan ocak sahibi olduğu iddia edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zonguldak'ta kaçak maden ocağında meydana gelen ve 1 kişinin öldüğü göçükle ilgili gözaltına alınan ocak sahibi olduğu iddia edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Olay, 21 Haziran'da Bağlık Mahallesi'nde ruhsatsız olarak işletilen maden ocağında meydana geldi. Uğur Bıyıklı, maden ocağında çalışırken meydana gelen göçüğün altında kaldı. Arkadaşları tarafından dışarı çıkarılarak Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürülen Bıyıklı'nın belinde kırık olduğu tespit edildi. Yaralı madenci, ilk müdahalenin ardından tedavisi için Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanedeki tedavisi devam eden Bıyıklı, 4 gün sonra hayatını kaybetti.


Olayın ardından kaçak ocak sahibi olduğu iddia edilen B.Ö. gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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