Kaçak madende göçük altında kalan 2'inci işçinin cansız bedenine ulaşıldı

Zonguldak'taki kaçak maden ocağında yaşanan göçükte 2'inci işçinin de cansız bedenine ulaşıldı.

Gelik beldesi Dağbaca mevkisinde saat 17.00 sıralarında meydana gelen göçükte iki kişi kalmış, olayın ardından kurtarma çalışmaları başlatılmıştı. Türkiye Taşkömürü Kurumuna ait arama kurtarma tahlisiye ekipleri de bölgeye sevk edilerek göçüğün yaşandığı yerde tahkimat çalışmaları başlatıldı. Çalışmaların ardından Ümit Kurt'un cansız bedenine ulaşıldı. Kurt'un cesedi Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Tahlisiye ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonunda ocakta mahsur kalan Kadir Ulma isimli işçiye 7 saat sonra ulaşıldı. Yer altından çıkartılan Kadir Ulma'nın cansız bedeni ambulansa Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.