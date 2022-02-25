İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kaçak madende göçük altında kalan kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Zonguldak’taki kaçak maden ocağında yaşanan göçükte kalan iki kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı.

Zonguldak'taki kaçak maden ocağında yaşanan göçükte kalan iki kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı.



Gelik beldesi Dağbaca mevkisinde saat 17.00 sıralarında meydana gelen göçükte iki kişi kalmış, olayın ardından kurtarma çalışmaları başlatılmıştı. Türkiye Taşkömürü Kurumuna ait arama kurtarma tahlisiye ekipleri de bölgeye sevk edilerek göçüğün yaşandığı yerde tahkimat çalışmaları başlatıldı. Çalışmaların ardından Ümit Kurt'un cansız bedenine ulaşıldı. Kurt'un cesedi Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan göçükte kalan diğer kişiyi de arama kurtarma çalışması sürüyor.


Öte yandan ocağın bir süre önce tespit edilerek kullanılmaması için patlatıldığı öğrenildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.