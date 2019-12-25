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Kaçak madendeki patlamanın ardından Zonguldak Valiliği açıklama yaptı

Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde kaçak ocakta meydana gelen metan gazı patlaması ile ilgili Zonguldak Valiliği açıklama yaptı.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde kaçak ocakta meydana gelen metan gazı patlaması ile ilgili Zonguldak Valiliği açıklama yaptı.


İlçeye bağlı Gelik Beldesinde bulunan kaçak ocakta meydana gelen metan gazı patlaması ile ilgili yapılan açıklamada, jandarma tarafından yapılan kontrollerde boş olduğu tespit edilen ocağın patlatılarak kapatılmasının ardından yeniden kaçak olarak çalışmaya devam ettiği bildirildi.


Ayrıca faaliyetlerine ruhsatsız olarak devam edilen kaçak ocaktaki patlamanın nedeninin yer aldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Kömür çıkarılmaya hazırlanırken, kapalı ocakta biriken gazların patlaması sonucunda meydana geldiği değerlendirilen üzücü olayda Bahri Y. isimli işçi yaralı olarak çıkarılmış. Açık kimlikleri henüz tespit edilemeyen Uğur ve Ufuk isimli iki işçinin de ocakta kaldığı bilgisine ulaşılmıştır. İlgili birimler olay yerine ivedilikle intikal etmiş olup, TTK Tahlisiye ekibinin ocak içindeki çalışmaları halen devam etmektedir. Gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”


‘İçeride yoğun metan gazı var'


Patlamanın ardından kurtarma çalışmaları için ocağa giren TTK Tahlisiye ekipleri içeride biriken yoğun metan gazından etkilendikleri için dışarı çıkmak zorunda kaldı. Havalandırma çalışmalarının devam ettiği ocakta olay yerine sevk edilen 6 kişilik ekip mahsur kalan iki işçi için çalışmalarına devam ediyor.

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