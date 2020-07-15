İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaçak ocak'ta gizlenen işçi vagondan çıktı

Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde polisin düzenlediği kaçak maden ocağı operasyonunda 4 kişi hakkında tutanak tutulurken, kaçak kömür ocakları ise Türkiye Taşkömürü Kurumu ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince imha edildi.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde polisin düzenlediği kaçak maden ocağı operasyonunda 4 kişi hakkında tutanak tutulurken, kaçak kömür ocakları ise Türkiye Taşkömürü Kurumu ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince imha edildi.


Kilimli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün sabah saatlerinde sorumluluk alanları içindeki ormanlık alanda kaçak kömür ocağı denetimi gerçekleştirdi. Denetim sırasında iki kaçak kömür ocağı tespit edildi. Polis ekipleri tarafından düzenlenen baskında, ocaklarda çalıştıkları tespit edilen A.A., E.K., G.K ve Ş.S hakkında tutanak tutuldu. İşçilerden G.K., maden ocağının içinde bulunan kömür vagonu içinde gizlenirken yakalandı. Kaçak ocaklar, Türkiye Taşkömürü Kurumu ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince imha edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.