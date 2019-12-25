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Kaçak ocakta mahsur kalan işçilerin kurtarma çalışmaları sürüyor

Zonguldak’ta bir maden ocağında meydana gelen metan gazı patlamasında mahsur kalan iki işçi için kurtarma çalışmaları sürerken, metan gazı değerinin yüksek olması ekiplerin işini zorlaştırıyor.

Zonguldak'ta bir maden ocağında meydana gelen metan gazı patlamasında mahsur kalan iki işçi için kurtarma çalışmaları sürerken, metan gazı değerinin yüksek olması ekiplerin işini zorlaştırıyor.


Edinilen bilgiye göre, Kilimli ilçesine bağlı Gelik Beldesi Dereiçi Kümeevler mevkiinde kaçak olarak işletilen maden ocağında meydana gelen olayda metan gazı patlamasından 3 işçi etkilendi. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar bulunan Bahri Yeniay (51) bulunduğu yerden kurtarılarak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, 2 işçi ocakta mahsur kaldı.


Meydana gelen patlamanın ardından ocağın girişinden dumanlar yükselirken, ocakta mahsur kalan Ufuk Korkmaz ve Uğur Korkmaz'ın kurtarılması için olay yerine Türkiye Taşkömürü Kurumuna ait arama kurtarma tahlisiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemelerde metan gazının değerinin yüksek olmasından dolayı cihazlarla donanan özel ekip kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

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