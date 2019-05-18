Kaçak ocaktaki göçükte ölen 19 yaşında genç toprağa verildi

Zonguldak'ta kaçak maden ocağında meydana gelen göçük sonrası kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 19 yaşındaki Taner Nasuhoğlu, köyü olan Sapça'da kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, dün Gelik beldesinde kaçak maden ocağında çalıştığı esnada meydana gelen göçükte kalan ve 19 yaşındaki Taner Nasuhoğlu, kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi'nde tüm çabalara rağmen kurtarılamamıştı.

Yapılan otopsinin ardından gencin cenazesi hastane morgundan alınarak merkeze bağlı Sapça köyüne getirildi. Burada evine getirilen Nasuhoğlu'nun cenazesi helallik alınmasının ardından Sapça Merkez Camii'ne getirildi.

Nasuhoğlu'nun aynı zamanda köy muhtarı olan dayısı Şenay Nasuhoğlu, “Okul tatil olduktan sonra genelde gündelik işlerde çalışarak çeşitli ocaklarda çalışıyorlardı. Lise bittikten sonra gündelik işlerde çalışıyordu. Günlük olarak 100 lira ve üstü alıyordu sanırım tam emin değilim. Zonguldak'ta alın yazısı mı diyeyim, ikinci bir iş sahası olmadığından yeterli iş imkanları bulamadığından tabi insanların bir bölümü şehir dışına çıkarak buralarda geçimini sağlamaya çalışıyorlar. İmkanı olmayanlar buradaki kaçak ocaklarda çalışıyor. Zonguldak'ın genelde kaderi bu diyelim. İnsan aile geçimini sağlayamadıktan sonra insanlar artık ölüm pahasına bile, yuvasını devam ettirebilmek için ailesini geçindirebilmek için zorunlu olarak da bu işlerden faydalanmak zorundalar. Bizim Zonguldak'ta ocağa girmiyor diye bir şey yok. İş imkanı yok ne yapacak? Kimse inkar edemez Zonguldak'ın kaderi bu. 19 yaşındaki genci bu kadar kalabalık taşıyorsa artık gerisini siz söyleyin” diyerek gözyaşı döktü.

Üç kardeş olduğu öğrenilen Taner Nasuhoğlu'nun babası Bilal ile annesi Hanife Nasuhoğlu cenaze töreninde güçlükle ayakta durabildi. 23 Mayıs günü doğum günü olan Nasuhoğlu'nun cenazesi öğlen namazını müteakiben köy meydanında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.Öte yandan olayla ilgili gözaltına alınan R.P. ve Ş.N. tutuklanarak cezaevine gönderildi.