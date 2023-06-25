Kaçak ocaktaki göçükte yaralanan madenci hayata tutunamadı

Zonguldak'ta kaçak olarak işletilen maden ocağında meydana gelen göçükte ağır yaralanan 33 yaşındaki Uğur Bıyıklı hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, dört gün önce Bağlık Mahallesi'nde kaçak olarak işletilen maden ocağında göçük meydana geldi. Göçükte 33 yaşındaki Uğur Bıyıklı ağır yaralandı.

Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bıyıklı, Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Genç işçi dört günlük yaşam savaşını kaybetti.

İşçinin eşinin hamile olduğu ve yakın süreçte doğum yapacağı öğrenildi. Madencinin cenazesi Zonguldak'ta toprağa verilecek.