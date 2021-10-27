Kader Naime Yıldız Kütüphanesi Türkali'de açıldı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Türkali köyü'nde geçtiğimiz Mayıs ayında kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren ve Türkali İlkokulu mezunu olan Kader Naime Yıldız anısına kütüphane, drama ve eleştirel düşünme atölyesi açıldı.

Türkali İlkokulu mezunu olan Kader Naime Yıldız'ın anısını yaşatmak adına kardeşi Bahar Yıldız tarafından Türkali Okuluna "Kader Naime Yıldız Kütüphanesi Drama ve Eleştirel Düşünme Atölyesi" yaptırıldı. Köy okulu olan Türkali İlkokulu ve öğrencileri adına ortam büyük bir kazanım oldu. Kilimli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Bahar Yıldız'a ve ailesine kardeşinin ismini okulda yaşatmak adına okula kazandırdıkları eser için teşekkür edildi.

Kütüphanenin açılış törenine Kilimli Kaymakamı Necdet Özdemir, Kilimli İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Yıldız, Jandarma Komutanı İsmail Coşkun, Türkali Köyü Muhtarı Mehmet Durkut, Göbü Köyü Muhtarı Burhan Oral, Şirinköy Muhtarı Ergin Kardaş, vefat eden Kader Naime Yıldız'ın annesi Sevim Arslan ve ablası Sevil Şan katıldı.