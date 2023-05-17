Kadın çiftçilere "Seracı Belgesi" verilecek

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde tarıma destek vermek amacıyla İlçe Halk Eğitimi Merkezi tarafından ‘Seracılık' kursu açıldı. Bugün İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü mühendislerince kursiyerlere bilgilendirme yapıldı.

İlçeye bağlı Şeyhoğlu köyünde İlçe Halk Eğitimi Merkezi tarafından usta öğretici Yonca Girgin eğitmenliğinde açılan “Seracılık” kursunda tarımsal ekoloji, arazide üretime hazırlık, örtü altı sistemleri, sera tesisi, sera içi yetiştiricilik ile teorik bilgiler, uygulamalı anlatılarak 20 kursiyer çiftçi kadınlar yetiştiriliyor. Bugün İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü mühendisleri tarafından, kurstaki kursiyerlere ‘Örtü Altı Bitkiler' ile ‘Gübre, hastalıklarla mücadele ve ilaçlar' hakkında bilgiler aktarıldı.

Usta öğretici Yonca Girgin, kursiyerlerinin mutluluğunu şu şekilde paylaştı, “Her gün yeni bilgiler öğrenerek, tarlalarında açıkta ve seralarda sebze yetiştiriciliği konusunda daha kaliteli ve bilinçli bir üretim oluşturabilecek kursiyerlerim emeği geçenlere teşekkür ederim. “

İlçe Halk Eğitim Müdürü İsmail Üzülmez, “İstihdama yönelik olarak açılan seracılık kurslarında kursiyer çiftçilere; tarımsal ekoloji, arazide üretime hazırlık, örtü altı sistemleri, sera tesisi, sera içinde yetiştiricilik, topraksız tarım ve topraksız tarımda sebze yetiştiriciliği konularında teorik ve uygulamalı eğitim veriliyor. Eğitim sonunda yapılacak olan sınavda başarılı olan kursiyerlere "Seracı Belgesi" verilecek. Bu belge ile ilçemizde yapımı devam eden Seracılık Organize Sanayi'nde iş bulma imkanları olacak. Ayrıca Kosgeb hibe başvuruları yapabilecekler. Talep olması durumunda diğer köylerimizde ve mahallelerimizde de kurs açmayı planlıyoruz ” dedi.