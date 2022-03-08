İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma merkezinden “Kent ve Kadın” başlıklı söyleşi

Süleyman Demirel Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.

Dr. Nilüfer Negiz ile Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcılarından Öğr. Gör. Dr. Seda Tapdık “Kent ve Kadın” üzerine çevrim içi söyleşi yapıldı.


Toplumsal cinsiyet eşitsizliği konusunun temelde bir demokrasi sorunu olduğu ve demokrasinin beşiği olarak kentlerde üretilen kamu politikalarının daha sürdürülebilir olduğu yönünde görüşlerini beyan eden Öğr. Gör. Dr. Tapdık söyleşide siyaset-yönetim-iş yaşamı ve kadına yönelik başlıkları değerlendirdi.


Prof. Dr. Negiz konuşmasında; kentlerde siyasal ve yönetsel alanda kadının eksik temsilinin bir şiddet türü olduğunu belirterek kadına yönelik her türlü ayırımcılığın önüne geçilebilmesi için kent aktörlerinde kadın ve erkeğin eşit temsilinin önemine değindi. Son olarak öğrencilere önerilerde bulunan Prof. Dr. Negiz, eril alanların sert mecralar olduğunu ve kız öğrencilerin hayatın her alanında daha cesaretli ve mücadeleci olmasını gerektiğini söyleyerek konuşmasını sonlandırdı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.