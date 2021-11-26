Kadına karşı şiddete dikkat çekmek için hazırlandı

Ereğli Belediyesi Kent Müzesi'nde düzenlenen söyleşide Eğitimci Yazar Gül Güleryüz, kitapseverlerle sohbet ederken, daha sonra 20 sanatçının katılımıyla Plastik Sanatlar Sergisi açıldı. Kadına şiddetin farklı bakış açılarıyla ele alındığı sergiye katılım çok yoğun oldu.

Ereğli Belediyesi Kent Müzesi'nde, 25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü'nde iki ayrı etkinlik gerçekleştirildi. İlk olarak Eğitimci Yazar Gül Güleryüz kitaplarını imzalayarak katılanlarla sohbet etti. Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü'nün tarihçesi hakkında kısa bilgi veren Güleryüz, Türkiye'deki şiddet kültürüne ilişkin saptamalar yaptı ve soruları yanıtladı. Kent Müzesi bahçesinde yapılan imza ve söyleşi etkinliğinin bir bölümüne mahalle sakinleri ve çocuklar da katıldı. Yoldan geçerken annesine “Burada yazar var, yanına gitmek istiyorum” diyen bir öğrenci, Güleryüz'le bir süre sohbet edip, büyüyünce yazar olmak istediğini söyledi. Çocuklar hep bir ağızdan “Yaşasın kitaplar ve çocuklar” diye bağırdılar.

Etkinliklere, Kadın Gücü Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Neriman Posbıyık, CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Naile Bingöl, Yazar Ferhan Topçu, Şair Ayşe Eren, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, sanatçılar ve kitapseverler katıldı. Ereğli Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleşen etkinliklerde Belediye Başkan Danışmanları Nergis Bozkurt ve Nart Bozkurt da yer aldı.

İmza ve söyleşinin ardından 20 sanatçının katılımıyla gerçekleşen Plastik Sanatlar Sergisi'nin açılışı yapıldı. “Tavır” isimli serginin açılışında konuşan Sergi Kuratörü, Ressam Sevinç Yıldız Güzen; Ereğli'den ve Ereğli dışından 20 sanatçıyla birlikte ‘kadına karşı şiddete hayır' demek için böyle bir sergiyi hazırladıklarını anlattı. Kent Müzesi'nin bütün katlarına yayılan sergi, büyük ilgi görürken, sergi 3 Aralık'a kadar Belediye Kent Müzesi'nde açık olacak.