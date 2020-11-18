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Kadına şiddete karşı broşür dağıtıldı

25 Kasım Gününün "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" olması münasebetiyle dikkat çekmek için broşür dağıtıldı.

25 Kasım Gününün "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" olması münasebetiyle dikkat çekmek için broşür dağıtıldı.


25 Kasım Gününün "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" nedeniyle kadın haklarının korunması, toplumsal farkındalığın arttırılması ve Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES)'nın halka tanıtılması ve halkın bilinçlendirmek amacıyla Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele ekipleri, Çaycuma İlçe Jandarma Komutanlığı, Karapınar Karakol Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Börü Tekstil Fabrikası, Karapınar Beldesi pazar yeri ve iş yerleri gezilerek müşterek olarak broşür dergi dağıtımı yapılarak bilgilendirildi.

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