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Kadına şiddeti kısa filmle anlattılar

Zonguldak’ta kadına şiddeti dikkat çekmek amacıyla kamera karşısına geçen ekip, çektikleri kısa filmle izlenme rekorları kırdı.

Zonguldak'ta kadına şiddeti dikkat çekmek amacıyla kamera karşısına geçen ekip, çektikleri kısa filmle izlenme rekorları kırdı.


Yönetmenliğini Fatih Güven'in yaptığı, Kilimli İlçe Kaymakamlığı, Kilimli İlçe Emniyet Müdürlüğü , Kilimli Yüksek Okulu öğretim üyelerinin de destekleriyle hazırlanan kısa film, kadına şiddeti konu alıyor.


Kilimli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurları Uğur Görmezöz ve Tuncay Kahraman'ın da oynadığı filmde kadına şiddete karşı verilen mesajı şöyle aktaran yönetmen Fatih Güven, “Son zamanlarda kadınlara yaşanan şiddete dikkat çekmek için düşündüğümüz bir senaryoyu hayata geçirdik. Bu konuda gerek gerçek olayları irdeleyerek gerek basından takip ettiğimiz kadarı ekrana yansıtmak istedik. Bu konuda bizlere yardımcı olan Kilimli İlçe Kaymakamlığı'na, Kilimli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ve Kilimli Yüksekokul öğretim üyelerine teşekkür ederiz. Umarım beğenirsiniz” ifadelerine yer verdi.

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