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"Kadınlar çiçek açsın" projesinde çiçek dağıttılar

Zonguldak’ta lise öğrencileri ’Kadınlar çiçek açsın’ projesiyle sahil bandında kadınlara çiçek dağıttı.

Zonguldak'ta lise öğrencileri 'Kadınlar çiçek açsın' projesiyle sahil bandında kadınlara çiçek dağıttı.


Karaman Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleri ile birlikte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. "Kadınlar Çiçek Açsın" projesini hayata geçiren gençler, sahil bandında gezerek kadınlara çiçek verdi. Erkeklere de çiçek veren öğrenciler, cinsiyet ayrımcılığına dikkat çekmeye çalıştıklarını vurguladılar.

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