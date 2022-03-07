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Kadınlar günü coşkusunu konvoyla kutladılar

Zonguldak’ta 8 Mart Dünya Kadınlar günü kapsamında kadınlar araçlarıyla şehir merkezinde tur arttı.

Zonguldak'ta 8 Mart Dünya Kadınlar günü kapsamında kadınlar araçlarıyla şehir merkezinde tur arttı.


Zonguldak Kadın Platformu tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar günü kapsamında araç konvoyu düzenlendi.


Çok sayıda kadın araçlarına mor balon takarak Fener'den şehir merkezine tur artı.


Renkli görüntülerin oluştuğu konvoyda kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar günü coşkusunu birlikte yaşadı.


Zonguldak Kadın Platformu temsilcisi Eylem Kabarık, “Bu sorunları duyurabilmek için konvoy yaptık. Her geçen gün biraz da haklarımızın biraz daha tırmanlandığı biraz daha geriye itildiğimiz bir dönemdeyiz. Ekonomik zorluklarımız eşitsiz ilişkilerimiz, eğitimin, sağlığın paralı hale gelmesi gibi sorunlar için biraya geldik. Zonguldak Kadın Platformu olarak konvoy düzenledik”dedi.

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