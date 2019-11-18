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Kadınlar Hokey Süper Lig müsabakaları Zonguldak'ta oynanıyor

Kadınlar Salon Hokey Süper Lig 1.

etap müsabakalarında üçüncü gün heyecanı yaşandı. 11 takım ilk etabı başarıyla tamamlamak için bir birleri ile kıyasıya mücadele veriyor.


Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Zonguldak'ın ev sahipliği başlayan Kadınlar Salon Hokey Süper Lig müsabakalarında üçüncü gün heyecanı yaşandı. Site Spor Salonunda oynanan müsabakalarda bir birinden heyecanlı ve nefes kesen müsabakalara sahne oluyor.


Zonguldak Gençlik Merkezi, Kırıkkale GSK, Nizip GSK, Diyarbakır Kayapınar, Nizip HEM Spor, Gaziantep Doruk, Buca Halk Eğitim GSK, Bolu Belediyesi, Atılım Muğla Olimpik, VMY Kahramanmaraş ve Gaziantep Polisgücü olmak üzere 9 ilden 11 takım yer alıyor.2 devre 20'şer dakika üzerinden oynanan müsabakalar canlı yayın üzerinden televizyonlarda naklen veriliyor. Oynanan müsabakaların sonunda ilk etap tamamlanmış olacak.

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